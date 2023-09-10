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Meral Özdenkçi anı maçı Lefke’nin

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Meral Özdenkçi anı maçı Lefke’nin
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Süper Lig ekipleri Lefke ile Pera L. Gençler Birliği Meral Özdenkçi anı maçıyla Lefke’de karşı karşıya geldi.
Karadağ 16 Ağustos Staında oynanan 6. Meral Özdenkçi Anı Maçında geleneksel olarak Lefke TSK ile Larnaka Gençlerbirliği takımları karşılaştılar. İsmail Ercan’ın yönettiği maçı Lefke 4 – 1 kazanırken, mor beyazlı takımın gollerini, Gökhan Titiz, Aykut Esmeraslan, Isaac ve Abaka kaydettiler
6. Meral Özdenkçi Anı Maçını Lefke 4. kez kazanırken, Larnaka Gençlerbirliği 2 defa kupayı kazanmıştı.
 
 
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