Mehmet Buram yuvaya geri döndü

Asker olduğu için geçtiğimiz sezon liglerde oynayamayan Mehmet Buram eski takımı Ötüken'e geri döndü.

İktisatbank BTM 2. Lig ekiplerinden Ötüken yeni sezon öncesi iyi bir kadro kurmak amacıyla transfer çalışmalarına başladı. Ötüken, geçtiğimiz sezon asker olduğu için futbol oynamayan Gençler Birliği futbolcusu Mehmet Buram’ı transfer etti.

Ötüken Başkanı Doç. Dr. Emin Onuş GençlerBirliği’nden kiralık olarak kadrosuna kattıkları Mehmet Buram’ın yetenekli bir futbolcu olduğunu dinamizmi ve tecrübesiyle takıma ciddi katkı sağlayacağını ifade etti. Transfer sihirbazı Emin başkan bu yıl transferde ince eleyip sık dokuduklarını hedeflerinin yöne şampiyonluk olduğu için nokta atışı transferlere imza atacaklarını dile getirdi. Ayrıca çim saha projelerinin de sonuna yaklaştıklarını ay sonuna kadar sahayı ekip lige yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti



