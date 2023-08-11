Maraş’tan üç bomba birden

Birinci Ligin Mağusa bölgesi takımlarından Maraş Gençlik Spor Kulübü yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye başladı. Maraş Gençlik Kulübü dün üç futbolcuya Futbol Federasyonu’nda imza attırarak renklerine bağladı.Maraş yönetimi, geçtiğimiz sezon Çanakkale Kulübü’nden kiralık olarak transfer ederek kalesini koruyan Umut İlgün’ü, bu sezon bonservisli olarak kadrosuna dahil etti.Öte yandan bu sezon BTM 1. Lige düşen Dörtyol Spor Kulübü’nün başarılı defans oyuncusu Ömer Kotbaş’ta bonservisli olarak Maraş’a transfer oldu.Maraş Kulübü, geçtiğimiz sezon BTM 1. Lig Doğu Grubu’nda Akova formasıyla attığı gollerle dikkat çeken tecrübeli forvet Oğuzhan Duran’ı da bonservisli olarak kadrosuna dahil ederek kırmızı beyazlı formayı giydirdi.