Maraş’ın nefesi yetmedi

Esentepe’ye Davut Kansu yönetimindeçıktığı ikinci maçını da kazanarak alt sıralardan uzaklaşmaya devam etti. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Maraş tehlikeli bölgede kalmayı sürdürdü

Stadyum: Maraş Necip Halil Kartal Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Sertan Alkın, Halil Canaloğlu

Maraş: Cenkay, Mustafa İnanç, Hüseyin Yeşilbaş (Dk.82 Çağrı), Eray, Serkan, Mustafa Köleli, Hasan Özçelik, Mehmet Çavuş (Dk.78 Mert), Mustafa Zorba, Ramazan (Dk.61 Mehmet Sakallı), Ali Çil

Esentepe: Onur, Hüseyin Ermiş (Dk.87 Salih), Okan, Mehmet Demir, Eser (Dk.86 Semih), Tuğra, Nersin, Hüseyin Deynekli (Dk.81 Burak), İlyas, Deniz, Devran

Kırmızı kart: 62.Dk Eray Akten, 65.Dk Mustafa Zorba (Maraş)

Goller: 54.Dk Ali Çil, 58.Dk (P) Hasan Özçelik (Maraş)- 2 ve 9.Dk Hüseyin Deynekli, 18 ve 69.Dk Eser (Esentepe)



AKSA 1. Lig'de Maraş kendi evinde Esentepe’yi konuk etti. Necip Halil Kartal Stadı'nda oynanan maçta kazanan konuk Esentepe oldu.

Karşılaşmada Esentepe’nin gollerini Hüseyin Deynekli 2 ve Eser 2 kaydetti. İkinci devreye etkili başlayan Maraş 54’te Ali Çil ve 58’de Hasan Özçelik ile 2 gol buldu. Ancak 62’de Eray ve 65’te Mustafa Zorba’nın kırmızı kart görmesiyle ev sahibi ekip 9 kişi kalınca, etkisini yitirdi. Maçı Esentepe 4 – 2 kazandı.

Bu sonuçla Esentepepuanını 17'ye yükseltirken Maraş 11 puanda kaldı. Ligin 13.haftasında Esentepe, Çetinkaya’yı konuk ederken, Maraş,Bostancı Bağcıldeplasmanına konuk olacak.

