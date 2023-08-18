Maraş Necip Halil Kartal Stadı SOS veriyor

Birinci Lig ekibi Maraş’ın kullanımında Necip Kartal Stadı’nda 8 yıldır değişmeyen ve deforme olan sentetik zeminde çukurlar oluşurken,sökülen halı sahaya ait elektrik kabloların bulunduğu gizleme kutusunun açık olması çok büyük tehlike yaratırken, saha tam anlamıyla dökülüyor

Kuzey Kıbrıs futbol liglerinin başlamasına bir aylık süre kala karşılaşmaların oynanacağı statlardaki eksikliklerin giderilmesi için kulüp yönetimleri tarafından gerekli girişimler yapılmasına rağmen yetkililer tarafından sıkıntıların aşılması noktasında herhangi bir müdahalede bulunulmaması tepkilere neden oluyor. Maraş’ın kullanımında olan Necip Halil Kartal Stadı’nda var olan sorunların çözümü konusunda herhangi bir atılmaması saha zeminin sağlık açısından ve sakatlık riskleri oluşturması yeni sezon çalışmalarına başlayan Maraş teknik ekibini endişelendiriyor.

SAHADA TOP OYNAMAK DEĞİL, YÜRÜMEKTE ZORLANIRSINIZ

2015 yılında sentetik zemine dönüştürülen Maraş Necip Halil Kartal stadı geçen sekiz yıllık süreç içerisinde sadece seyircilerin kullanabileceği portatif tuvaletlerin yapılmasının dışında geçen süreçte müdahale yapılmaması eksiklerin giderilmemesi tepkilere neden oluyor. Sahanın bakım ve onarımın kulüp tarafından yapılırken, kalan eksikler köşe bayrak direkleri, kale ağları, yedek kulübesi oturaklarının değiştirilmesi, 8 yıldır değişmeyen ve deforme olan sentetik zeminde çukurlar oluşurken, bırakın top oynamak, yürümekte bile zorlanılacak duruma gelirken, hepsinden önemlisi sökülen halı sahaya ait elektrik kabloların bulunduğu gizleme kutusunun açık olması çok büyük tehlike yaratırken, saha tam anlamıyla dökülüyor.

KOMPLEKSE DÖNÜŞTÜRME GİRİŞİMİ

Maraş Necip Halil Kartal stadında var olan sıkıntıların aşılması ve çözüme kavuşturulmasını bekleyen Maraş Gençlik Spor Kulübü başkan Hasan Oy, stadın komplekse dönüştürülme girişimleri olduğunu, bu yönde halı sahanın söküldüğünü ve mevcut alanı genişletilerek alan yaratıldığın, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyük Elçiliği ve Spor Dairesi yetkilileri ile görüşmeler yapılmasına rağmen sonuç alamadıklarını belirtti. Sahanın sentetik zemine dönüştürüldüğü yıldan beridir de herhangi bir müdahale yapılmadığını belirten başkan Hasan Oy, yıllardır var olan eksikliler, yapılması gereken müdahalelerin yapılmadığını, seyirci için yapılan portatif tuvaletlerin dışında hiçbir şeyin yapılmadığını belirterek çözüm beklediklerini ifade ederek yetkililerin sorumluluk almaya davet etti. Saha kullanımı oldukça yoğun olduğunu belirten başkan Hasan Oy, Gazimağusa kulüplerine, Okulu Sporlarına, A2 Genç takımlarına, futbol masterlerine hizmet verdiğine vurgu yaparak, diğer sahaların korunması noktasında önemine vurgu yaptı. Hasan Oy başkanlığındaki yönetim tarafından Maraş Necip Kartal Stadı komplekse dönüştürülmesi için daha önceden hazırlanan projenin hayata geçmesi için girişimlerin sonuçsuz kalmasından dolayı da üzgün olduğunu sözlerine ekledi.

