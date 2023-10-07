Maraş, Güzelyurt’tan şen döndü

AKSA Birinci ligin üçüncü hafta karşılaşmasında Maraş deplasmanda Baf Ülkü Yurdu’nun Serkan’ın tek golü ile mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. BÜY’nun kötü gidişi devam etti

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar

BÜY: Ali Kurt, Muhammed, Yusuf, Üner, Ahmet Çakır, Ali Kerim, Aytan, Emre Ayaz, Osman, Yankı

Maraş: Umut, Süleyman, Emre Aktaş, Serkan, Burak, Önder, Emir, Mehmet, İlhan, Ahmet Hellaç, Ahmet Kıyı

Goller: 11.Dk Serkan ( Maraş)



Birinci Ligin üçüncü haftasında Baf Ülkü Yurdu, Maraş’ı Güzelyurt Üner Berkalp Stadında konuk etti.

Osman Özpaşa’nın yönettiği maçın henüz ilk bölümünde Maraş, Baf Ülkü Yurdu karşısında Serkan Tebelleşol’un golüyle 1 – 0 öne geçti. Ilk devre de bu skorla sona erdi.

Ikinci devrede Baf Ülkü Yurdu beraberliği bulacak üretkenlikte olmazken, Maraş skoru koruyup, Mağusa’ya 3 puanla dönmeyi başardı.



