Mağusa’nın efendisi MTG

Aksa Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü 25. Haftanın kapanış maçında Mağusa derbisinde Dumlupınar’ı 2 -1 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük StadıUtku Hamamcıoğlu, Arif Malek, Serdar GürpınarUfuk, Ünal, Uğur, Yusuf, Isaac(Mustafa Yaşınses), Emre Kuvvetlişahin(Bünyamin), Mehmet, Mustafa Salık, Mehmet Gürlü, Emre Özsin(Lawrence), Pote.Türkkan, Olcay, Necati(İsmail), Mehmet(Mehmet Altın), Emre, Berke, Mert(Berk), Berk Büyükkal, Arda(Tahsin), Hikmet(Oladimeji), Ossy.Dk. 15 Arda(K.K) ve Dk 69 Mustafa Yaşinses(Pen.)(MTG), Dk. 45 Berk (Dumlupınar)AKSA Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Mağusa derbisinde karşı karşıya gelen Mağusa Türk Gücü ile Yonpaş Dumlupınar arasındaki maçta rakibini 2-1 mağlup eden Mağusa Türk Gücü üst üste dördüncü şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. MTG'ye derbi galibiyetini getiren golleri 15. dakikada Mehmet Gürlü ve 68. dakikada penaltıdan Mustafa Yaşınses kaydetti. Dumlupınar'ın maçtaki golü 45+1. dakikada Berk Büyükkal'dan geldi.Maçın devre arasında iki takım arasında kısa süreli gerginlik de yaşandı.Bu sonucun ardından MTG puanını 67 yaparak Cihangir ile arasındaki 13 puanlık farkı korudu. Ligin tamamlanmasına 5 hafta kala MTG gelecek hafta Mesarya deplasmanında galip gelmesi halinde ligin tamamlanmasına 4 hafta kala üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan edecek, logosuna üçüncü yıldızı takacak.