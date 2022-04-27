Mağusa Futbol Masterlerinden duyarlı davranış

Gazimağusa Canbulat stadında Mağusa Futbol Masterleri ile İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezindeki gençlerle futbol karşılaşmasında biraraya geldi

Mağusa Futbol Masterleri Derneği Sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek farkındalık yaratarak düzenlemiş olduğu çok farklı bir etkinliğe daha imza attı. GazimağusaCanbulat stadında Mağusa Futbol Masterleri ile İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezindeki gençlerle futbol karşılaşmasında biraraya geldi. Mağusa Futbol Masterler Derneği tarafından organize edilen futbol karşılaşmasında İrfan Nadir 18 yaş üstü engelli Rehabilitasyon Merkezindeki gençlere güzel anlar yaşatılırken, oldukça mutlu ve sevinçli oldukları gözlemlenerek, çok güzel bir günü yaşayarak geride bırakmanın mutluluğu yaşandı.

Karşılaşmanın ardından İrfan Nadir 18 yaş üstü engelli Rehabilitasyon merkezindeMağusa Futbol Masterleri Derneği yetkilileri tarafından izaz-ikram gerçekleştirildi. Mağusa Futbol Masterleri Derneği sportif faaliyetlerin yanında sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem vererek gerekli çalışmalar yapmaya devam ederken, toplumun tüm kesimleri bu konulara daha duyarlı olması gerektiğine vurgu yaptı.

“DERNEĞİMİZİ FARKLI KILAN FARKLI ETKİNLİKLERDİR”

Mağusa Futbol Masterleri Derneği başkanı Tanju Üngör yaptığı kısa konuşmada “Unutmayalım bir şeyi benzerlerinden farklı kılan en önemli şey yapmış olduğu farklı etkinliklerdir. Bugün biz bunu başardık. Maç öncesi ve sonrası çocukların gözlerindeki mutluluk herşeye değerdi diyerek, emeği geçen katkı koyan herkese Derneğimiz adına teşekkür ederim dedi.Başkan Tanju Üngör, bundan sonra da yapacağımız tüm etkinliklerde farklılığımızı ortaya koyacağımıza olan inancım tamdır” diyerek sözlerini tamamladı.