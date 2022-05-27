Mağusa Futbol Masterler Derneği yurtdışı temasları çerçevesinde İzmir’de bulunuyor. Pandemi sürecinin geçmesiyle birlikte yeni açılımlar sonrasında 25-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında İzmir’de bulunan Mağusa Futbol Masterleri kalabalık bir kafile ile iki yıl aradan sonra ilk kez yurtdışı seyahati gerçekleştirdi. İzmir Emens otelde konaklayan Mağusa Futbol masterleri İzmir’de bulunacağı süre içerisinde önemli yerlerinde gezileceği süreçte ziyaretler yanı sıra Mağusa Futbol masterleri (KKTC), Aziz Kocaoğlan stadında Bornova masterleri (İzmir) ile bir dostluk karşılaması oynadı. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında kurmuş olduğu güçlü bağlar neticesinde önemli master ekipleri ile iyi ilişkilerini geliştirerek önemli dostluklar kurmaya devam eden Mağusa Futbol masterleri, pandemi öncesinde gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlere iki yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirmenin mutluluğu yaşanıyor. 29 Mayıs Pazar günü adaya dönecek olan Mağusa Futbol Masterleri kafilesinde kafile başkanlığını Dernek başkanı Tanju Üngör, antrenör Hasan Tamel’in yaptığı kafile 33 kişiden oluşuyor.

