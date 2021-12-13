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Madencioğlu Anı Maçını Dikmen kazandı

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Dikmen Gücü Spor Kulübü, Enver Madencioğlu Anı Maçında Gülgün Süt Düzova’yı 5-2 mağlup etti

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Madencioğlu Anı Maçını Dikmen kazandı
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İktisat Bank BTM 1. Ligine şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Dikmen Gücü Spor Kulübü sezon açılışının son hazırlık karşılaşmasını, merhum kalecisi Enver Madencioğlu adına düzenlenen anı maçında oynadı.
Sezona Erman Çelik ve yardımcısı Kemal Yakutoğlu ile hazırlanan Dikmen Gücü Spor Kulübü cumartesi günü Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadyumunda düzenlediği anı maçında Gülgün-Süt Düzova Spor Kulübü ile birlikte karşılaştı.

Dikmen’nin 5-2 kazandığı anı maçının gollerini Oytun Çorba (2), Asım Alkan, Sertan Berksu ve Uğur Aktaş attı. Maç sonunda maçı takip eden Enver Madencioğlu’nun ailesine ve Gülgün Süt Düzova takımına plaket takdimi yapıldı.
Dikmen Gücü Spor Kulübü hafta sonu kendi sahasında sezonun ilk maçını Ortaköy Spor Kulübü ile oynayacak.
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