Maçlarda kamera kaydı sosyal medyada yayınlanmamak şartıyla serbest

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu aldığı kararları açıkladı.

Kurul AKSA liglerinin 1’inci haftasından 7’nci haftaya kadar olan maçların yanı sıra Asbuzu U16 liginin ilk üç hafta maçlarını tescil etti.

Kurul yaptığı açıklamada içinde bulunulan sezon için kayıt yaptıran Teknik direktör ve/veya Antrenörlerin herhangi bir sıfatla yönetici, malzemeci vb. görevlerde diğer görevlerde yedek kulübesine akredite olamayacağını duyurdu. Kurul, bu ihlali yapan kişilere ilgili sezonda teknik direktör ve/veya antrenör olarak çalışma izni verilmemesine karar verdi.

MÜSABAKALARA GEÇ ÇIKANLARA CEZA

KTFF Yönetim Kurulu, müsabakalara müsabaka başlama saatinden beş (5) dakika önce sahada hazır bulunmayan takımlara 10. haftadan itibaren her bir ihlal bir asgari ücret para cezası yaptırımı uygulanacağına karar verdi.

Yönetim Kurulu, KTFF’na kayıtlı takımların kendi eğitimlerinde göstermek maksadı ile kendi karşılaşmalarını kamera ile kayda alabilmelerine; ancak aldıkları kayıtları herhangi farklı bir nedenle (web, sosyal medya, tv) herkesin görmesini sağlamak maksadı ile kullanan kulüplere her ihlal için bir asgari ücret para cezası yaptırımı uygulanacağına karar verdi.

