Luiz Gustavo sahalara dönüyor

Sakatlığı geçen Fenerbahçeli LuizGustavo, sahalara dönmeye hazırlanıyor. Teknik Direktör VitorPereria'nın vazgeçilmezlerinden biri olan tecrübeli futbolcunun, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte takımdaki yerini alması bekleniyor

Sezon başından bu yana teknik direktör VitorPereira’nın vazgeçilmezlerinden biri olan Brezilyalı futbolcu, ligin ilk 10 haftasındaki maçların tamamında 90 dakika forma giymişti.

İttifak Holding Konyaspor maçının 59'uncu dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 34 yaşındaki oyuncu, ligde ve Avrupa'da oynanan 4 maçın kafilesinde yer almadı.

Geçen hafta takımla çalışmalara başlayan deneyimli orta saha, Göztepe maçının kadrosunda olmasına rağmen forma şansı bulamadı.

LuizGustavo’nun, Pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor maçına kadar tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.

Brezilyalı futbolcunun ilk 11’de oynama olasılığının da her geçen gün arttığı gelen haberler arasında.

Öte yandan cezası sona eren Mert Hakan’ın, Çaykur Rizespor karşılaşmasında LuizGustavo'yla birlikte forma giyebileceği belirtiliyor.

Teknik Direktör Pereira’nın, Göztepe karşısında sahanın en iyilerinden olan MiguelCrespo’yu da oynatmayı planladığı öğrenildi.