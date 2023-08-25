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Livakovic'ten Fener'e 5 yıllık imza

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Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i Fenerbahçe resmen açıkladı. Dinamo Zagreb'ten ayrılan Hırvat kaleci, sarı-lacivertlilerle 5 yıllık sözleşme imzaladı

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Livakovic'ten Fener'e 5 yıllık imza
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Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Hırvat kaleci için eski kulübü Dinamo Zagreb'e 6 milyon 650 bin euro + 950 bin euro bonus ödeyecek.
Başarılı file bekçisi, Fenerbahçe'de 40 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Livakovic'in transferiyle ilgili "Milli gururlarımızdan Altayımızı uğurladık dünya devine. Aynı gün Fenerbahçemiz'e yakışır bir CV'si olan, Hırvatistan Milli Takımı'nın as kalecisini getirdik. Uzun süredir çalıştığımız bir transferdi, kolay olmadı. Kendisi bize bundan bir kaç hafta önce söz verdi ama yazılı çizili hiçbir şey yoktu, 'Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe'ye geleceğim' demişti. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
İmza töreninde konuşan Livakovic, "Harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum. Volkan Demirel'in derbi maçlarının özetlerini izleyerek ikna oldum. Büyük maçları severim. Baskı, performansımı artırır." ifadelerini kullandı.
 
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