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Liselerde futbol heyecanı sürüyor

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Liselerde futbol heyecanı sürüyor
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Milli Eğitim Bakanlığı Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nün 2023-2024 Ders Yılı Spor Faaliyetleri çerçevesinde devam eden liseler futbol karşılaşmalarında grup maçlarının sonuna geliniyor. Çarşamba günü oynanan 5 karşılaşma sonunda genç kızlarda Lefkoşa Türk Lisesi, genç erkeklerde de Esin Leman Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi ve Lapta Yavuzlar Lisesi günü galibiyetle kapadılar. Mağusa’da oynanan Gazimağusa Türk Marif Koleji-Dr.Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi maçı ise 0-0 eşitlikle tamamlandı. Seri penaltı atışları sonunda 3-1 kazanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji rakibine karşı avantaj sağladı.
Çarşamba günü oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar:
Liseli Kız
Hala Sultan İlahiyat Koleji-Lefkoşa Türk Lisesi 2-5
Liseli Erkek
Gazimağusa Türk Maarif Koleji-Dr.Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi 0-0 (3-1 pen)
Esin Leman Lisesi-Hala Sultan İlahiyat Koleji 4-0
Haydarpaşa Ticaret Lisesi-Anafartalar Lisesi 2-0
Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi-Lapta Yavuzlar Lisesi 2-3
 
 
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