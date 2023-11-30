Liselerde futbol heyecanı sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığı Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nün 2023-2024 Ders Yılı Spor Faaliyetleri çerçevesinde devam eden liseler futbol karşılaşmalarında grup maçlarının sonuna geliniyor. Çarşamba günü oynanan 5 karşılaşma sonunda genç kızlarda Lefkoşa Türk Lisesi, genç erkeklerde de Esin Leman Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi ve Lapta Yavuzlar Lisesi günü galibiyetle kapadılar. Mağusa’da oynanan Gazimağusa Türk Marif Koleji-Dr.Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi maçı ise 0-0 eşitlikle tamamlandı. Seri penaltı atışları sonunda 3-1 kazanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji rakibine karşı avantaj sağladı.

Çarşamba günü oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar:

Liseli Kız

Hala Sultan İlahiyat Koleji-Lefkoşa Türk Lisesi 2-5

Liseli Erkek

Gazimağusa Türk Maarif Koleji-Dr.Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi 0-0 (3-1 pen)

Esin Leman Lisesi-Hala Sultan İlahiyat Koleji 4-0

Haydarpaşa Ticaret Lisesi-Anafartalar Lisesi 2-0

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi-Lapta Yavuzlar Lisesi 2-3



