Liglerde yabancı kontenjanı yeniden belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023-24 sezonunda liglerde takımların kadrolarına katabilecekleri yabancı uyruklu futbolcu kontenjanını açıkladı.
KTFF Yönetim Kurulu, Süper Lig için 2 yabancı uyruklu futbolcu, Birinci Lig için 2 TC vatandaşı futbolcu ve BTM 1. Lig için 1 TC vatandaşı futbolcu yönünde karar üretti.
Karar şu şekilde:
A) 2023-2024 futbol sezonundan geçerli olmak üzere Süper Lig’de tescilli takımların en fazla 2 (iki) Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu transfer işlemi yapabileceklerine;
B) 2023-2024 futbol sezonundan geçerli olmak üzere 1. Lig’de tescilli takımların en fazla 2 (iki) Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Futbolcu transfer işlemi yapabileceklerine;
C) 2023-2024 futbol sezonundan geçerli olmak üzere BTM 1. Lig’de tescilli takımların en fazla 1 (bir) Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Futbolcu transfer işlemi yapabileceklerine; karar verilmiştir.
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