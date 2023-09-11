Liglerde ilk 4 hafta programı belirlendi

Süper Ligin ilk haftası 21 Eylül 2023, Perşembe günü başlarken, 2. ve 3. Hafta karşılaşmaları ise Cuma akşamları oynanacak gece maçlarıyla başlayacak

Aksa futbol liglerinde 2023-24 futbol sezonunun başlaması için geri sayım devam ederken, Süper Lig ve 1. Lig’de ilk 4 haftanın maç programları açıklandı.

Süper Ligin ilk haftası 21 Eylül 2023, Perşembe günü başlarken, 2. ve 3. Hafta karşılaşmaları ise Cuma akşamları oynanacak gece maçlarıyla başlayacak. Pazartesi günleri oynanacak gece maçlarıyla tamamlanacak.

Birinci Lig’de ise ilk hafta 23 Eylül 2023, Cumartesi oynanacak maçlarla başlayacak. Diğer haftalarda da maçlar yine cumartesi günü başlayacak ve Pazar günü tamamlanacak.



SÜPER LİG

1.HAFTA

21 Eylül 2023, Perşembe

19.00 MağusaT.Gücü – Çetinkaya

22 Eylül 2023, Cuma

19.00 Lefke – Y.Dumlupınar

23 Eylül 2023, Cumartesi

16.30 K.Kaymaklı – ChinaB.G.Gücü

16.30 Göçmenköy – Yeniboğaziçi

24 Eylül 2023, Pazar

16.30 Yenicami – PeraL.G.Birliği

16.30 A.Yeşilova – Doğan T.Birliği

16.30 Mesarya – Cihangir

25 Eylül 2023, Pazartesi

19.00 Türk Ocağı – M.Karşıyaka



2.HAFTA

29 Eylül 2023, Cuma

19.00 Çetinkaya – Lefke

30 Eylül 2023, Cumartesi

16.30 Yeniboğaziçi – A.Yeşilova

16.30 Cihangir – Göçmenköy

1 Ekim 2023, Pazar

16.30 Doğan T.Birliği – Yenicami

16.30 Y.Dumlupınar – Türk Ocağı

16.30 ChinaB.G.Gücü – Mesarya

16.30 M.Karşıyaka – K.Kaymaklı

2 Ekim 2023, Pazartesi

19.00 PeraL.G.Birliği – MağusaT.Gücü



3.HAFTA

6 Ekim 2023, Cuma

19.00 Yenicami – Yeniboğaziçi

7 Ekim 2023, Cumartesi

16.30 K.Kaymaklı – Y.Dumlupınar

16.30 A.Yeşilova – Cihangir

16.30 Mesarya – M.Karşıyaka

8 Ekim 2023, Pazar

16.30 Türk Ocağı – Lefke

16.30 PeraL.G.Birliği – Çetinkaya

9 Ekim 2023, Pazartesi

19.00 MağusaT.Gücü – Doğan T.Birliği

19.00 Göçmenköy – ChinaB.G.Gücü



4.HAFTA

14 Ekim 2023, Cumartesi

16.30 Çetinkaya – Türk Ocağı

16.30 Lefke – K.Kaymaklı

16.30 Y.Dumlupınar – Mesarya

15 Ekim 2023, Pazar

16.30 Doğan T.Birliği – PeraL.G.Birliği

16.30 Yeniboğaziçi – MağusaT.Gücü

16.30 Cihangir – Yenicami

16.30 M.Karşıyaka – Göçmenköy

16 Ekim 2023, Pazartesi

19.00 ChinaB.G.Gücü – A.Yeşilova



AKSA 1. LİG

1.HAFTA

23 Eylül 2023, Cumartesi

16.30 Esentepe – M.H.Yılmazköy

16.30 Girne H.Evi – D.C.Çanakkale

16.30 Lapta – Düzkaya

16.30 Yalova Sk – Binatlı

16.30 Maraş – Geçitkale

24 Eylül 2023, Pazar

16.30 Gönyeli – Hamitköy

16.30 Mormenekşe – Ozanköy

16.30 BafÜ.Yurdu – M.Değirmenlik



2.HAFTA

30 Eylül 2023, Cumartesi

16.30 Hamitköy – Esentepe

16.30 Düzkaya – Gönyeli

16.30 D.C.Çanakkale – Mormenekşe

16.30 M.Değirmenlik – Lapta

1 Ekim 2023, Pazar

16.30 Binatlı – Girne H.Evi

16.30 Ozanköy – Maraş

16.30 Geçitkale – BafÜ.Yurdu

16.30 M.H.Yılmazköy – Yalova



3.HAFTA

7 Ekim 2023, Cumartesi

16.30 Girne H.Evi – M.H.Yılmazköy

16.30 Mormenekşe – Binatlı

16.30 BafÜ.Yurdu – Maraş

16.30 D.C.Çanakkale – Ozanköy

8 Ekim 2023, Pazar

16.30 Gönyeli – M.Değirmenlik

16.30 Esentepe – Düzkaya

16.30 Lapta – Geçitkale

16.30 Yalova – Hamitköy



4.HAFTA

14 Ekim 2023, Cumartesi

16.30 Düzkaya – Yalova

16.30 Ozanköy – BafÜ.Yurdu

16.30 Geçitkale – Gönyeli

16.30 M.Değirmenlik – Esentepe

16.30 M.H.Yılmazköy – Mormenekşe

15 Ekim 2023, Pazar

16.30 Hamitköy – Girne H.Evi

16.30 Binatlı – D.C.Çanakkale

16.30 Maraş – Lapta

