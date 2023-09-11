Liglerde ilk 4 hafta programı belirlendi

Aksa futbol liglerinde 2023-24 futbol sezonunun başlaması için geri sayım devam ederken, Süper Lig ve 1. Lig’de ilk 4 haftanın maç programları açıklandı.
Süper Ligin ilk haftası 21 Eylül 2023, Perşembe günü başlarken, 2. ve 3. Hafta karşılaşmaları ise Cuma akşamları oynanacak gece maçlarıyla başlayacak. Pazartesi günleri oynanacak gece maçlarıyla tamamlanacak.
Birinci Lig’de ise ilk hafta 23 Eylül 2023, Cumartesi oynanacak maçlarla başlayacak. Diğer haftalarda da maçlar yine cumartesi günü başlayacak ve Pazar günü tamamlanacak.
SÜPER LİG
1.HAFTA
21 Eylül 2023, Perşembe
19.00 MağusaT.Gücü – Çetinkaya
22 Eylül 2023, Cuma
19.00 Lefke – Y.Dumlupınar
23 Eylül 2023, Cumartesi
16.30 K.Kaymaklı – ChinaB.G.Gücü
16.30 Göçmenköy – Yeniboğaziçi
24 Eylül 2023, Pazar
16.30 Yenicami – PeraL.G.Birliği
16.30 A.Yeşilova – Doğan T.Birliği
16.30 Mesarya – Cihangir
25 Eylül 2023, Pazartesi
19.00 Türk Ocağı – M.Karşıyaka
2.HAFTA
29 Eylül 2023, Cuma
19.00 Çetinkaya – Lefke
30 Eylül 2023, Cumartesi
16.30 Yeniboğaziçi – A.Yeşilova
16.30 Cihangir – Göçmenköy
1 Ekim 2023, Pazar
16.30 Doğan T.Birliği – Yenicami
16.30 Y.Dumlupınar – Türk Ocağı
16.30 ChinaB.G.Gücü – Mesarya
16.30 M.Karşıyaka – K.Kaymaklı
2 Ekim 2023, Pazartesi
19.00 PeraL.G.Birliği – MağusaT.Gücü
3.HAFTA
6 Ekim 2023, Cuma
19.00 Yenicami – Yeniboğaziçi
7 Ekim 2023, Cumartesi
16.30 K.Kaymaklı – Y.Dumlupınar
16.30 A.Yeşilova – Cihangir
16.30 Mesarya – M.Karşıyaka
8 Ekim 2023, Pazar
16.30 Türk Ocağı – Lefke
16.30 PeraL.G.Birliği – Çetinkaya
9 Ekim 2023, Pazartesi
19.00 MağusaT.Gücü – Doğan T.Birliği
19.00 Göçmenköy – ChinaB.G.Gücü
4.HAFTA
14 Ekim 2023, Cumartesi
16.30 Çetinkaya – Türk Ocağı
16.30 Lefke – K.Kaymaklı
16.30 Y.Dumlupınar – Mesarya
15 Ekim 2023, Pazar
16.30 Doğan T.Birliği – PeraL.G.Birliği
16.30 Yeniboğaziçi – MağusaT.Gücü
16.30 Cihangir – Yenicami
16.30 M.Karşıyaka – Göçmenköy
16 Ekim 2023, Pazartesi
19.00 ChinaB.G.Gücü – A.Yeşilova
AKSA 1. LİG
1.HAFTA
23 Eylül 2023, Cumartesi
16.30 Esentepe – M.H.Yılmazköy
16.30 Girne H.Evi – D.C.Çanakkale
16.30 Lapta – Düzkaya
16.30 Yalova Sk – Binatlı
16.30 Maraş – Geçitkale
24 Eylül 2023, Pazar
16.30 Gönyeli – Hamitköy
16.30 Mormenekşe – Ozanköy
16.30 BafÜ.Yurdu – M.Değirmenlik
2.HAFTA
30 Eylül 2023, Cumartesi
16.30 Hamitköy – Esentepe
16.30 Düzkaya – Gönyeli
16.30 D.C.Çanakkale – Mormenekşe
16.30 M.Değirmenlik – Lapta
1 Ekim 2023, Pazar
16.30 Binatlı – Girne H.Evi
16.30 Ozanköy – Maraş
16.30 Geçitkale – BafÜ.Yurdu
16.30 M.H.Yılmazköy – Yalova
3.HAFTA
7 Ekim 2023, Cumartesi
16.30 Girne H.Evi – M.H.Yılmazköy
16.30 Mormenekşe – Binatlı
16.30 BafÜ.Yurdu – Maraş
16.30 D.C.Çanakkale – Ozanköy
8 Ekim 2023, Pazar
16.30 Gönyeli – M.Değirmenlik
16.30 Esentepe – Düzkaya
16.30 Lapta – Geçitkale
16.30 Yalova – Hamitköy
4.HAFTA
14 Ekim 2023, Cumartesi
16.30 Düzkaya – Yalova
16.30 Ozanköy – BafÜ.Yurdu
16.30 Geçitkale – Gönyeli
16.30 M.Değirmenlik – Esentepe
16.30 M.H.Yılmazköy – Mormenekşe
15 Ekim 2023, Pazar
16.30 Hamitköy – Girne H.Evi
16.30 Binatlı – D.C.Çanakkale
16.30 Maraş – Lapta
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