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Liglerde fikstür çekiliyor

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Liglerde fikstür çekiliyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de 2023-2024 Futbol Sezonu fikstür çekimi gerçekleşiyor.
Bugün saat 16.00'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek fikstür çekimi sonrası yeni sezonun maç haftaları belli olacak. Fikstür çekimine 16 AKSA Süper Lig ve 16 AKSA 1.Lig ekibi katılacak.
 
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