Liglerde 8. Hafta heyecanı başlıyor

Aksa futbol liglerinde ilk devrenin yarısına geldiğimiz 8. Hafta bugün Süper Lig’de oynanacak ChinaB.G.Gücü-Doğan T.Birliği maçıyla başlayacak. Süper Lig’de 8. Hafta Pazartesi günü oynanacak olan lider Dumlupınar ile takipçisi Mağusa Türk Gücü arasındaki derbi mücadelesiyle tamamlanacak.

Ligde Cumartesi günü ise Lefkoşa derbisinde K.Kaymaklı ile Göçmenköy karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de liderin takipçisi Cihangir Pazar günü ligde çıkış arayan Yeniboğaziçi’ni konuk edecek.

Aksa 1. Lig’de ise 4 maç cumartesi günü 4 maç ise Pazar günü oynanacak. Bu hafta 1. Lig Güzelyurt derbisi olarak adlandırılan Baf Ülkü Yurdu ile Yalova mücadelesine sahne olacak.

Birinci Lig lideri M.Değirmenlik ise evinde zirve üst sıraları hedefleyen Dem’sCons. Çanakkale’yi konuk edecek.

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 8. Hafta maç programı ve hakemleri şöyle:



SÜPER LİG

10 Kasım 2023, Cuma

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı ChinaB.G.Gücü-Doğan T.Birliği (Utku Hamamcıoğlu)

11 Kasım 2023, Cumartesi

14.00 Küçük Kaymaklı Şht.HüseyinRuso Stadı K.Kaymaklı-Göçmenköy (Evren Karademir)

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Yenicami (Şakir Azizoğlu)

14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka-PeraL.G.Birliği (Kerem Eran)

12 Kasım 2023, Pazar

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı T.Ocağı-A.Yeşilova (Emre Öztaşlı)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Mesarya (Turgay Misk)

14.00 Cihangir Stadı Cihangir-Yeniboğaziçi (Tufan Çerçioğlu)

13 Kasım 2023, Pazartesi

19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Y.Dumlupınar-MağusaT.Gücü (Osman Özpaşa)

1.LİG 8.HAFTA

11 Kasım 2023, Cumartesi

14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy-M.HacıaliYılmazköy (Hüseyin Özkan)

14.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy-Gönyeli (Zekai Töre)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı BafÜ.Yurdu-Yalova (Fehim Dayı)

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ünimar Maraş-Girne H.Evi (Burak Mandıralı)

12 Kasım 2023, Pazar

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Binatlı (Hakan Ünal)

14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta-Esentepe (Ali Özer)

14.00 Geçitkale Stadı Geçitkale-Mormenekşe (Ferhat Tuna)

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-Dem’sCons Çanakkale (Mehmet Sezener)

