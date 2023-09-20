Lig perdesi Dr. Küçük'te açılıyor

AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig’de yeni sezon heyecanı bu akşam Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak Mağusa Türk Gücü – Çetinkaya Süper Lig maçıyla başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig’de yeni sezon heyecanı ilk hafta maçları ile başlıyor.

Sezon bu akşam Gazimağusa’da oynanacak karşılaşmayla başlamış olacak.

Son 4 sezonun ve son olarak 60.Yıl Süper Kupa’ şampiyonu olan Mağusa Türk Gücü, Süper Lig açılış maçında Çetinkaya’yı konuk edecek. Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’ndaki karşılaşma saat 19.00’da BRT2’den naklen ekrana gelecek

İLK DÜDÜK SEZENER’DEN

2023-2024 Futbol Sezonu’nun açılış maçı olan Mağusa Türk Gücü – Çetinkaya maçında sezonun ilk düdüğünü Mehmet Sezener çalacak. Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yarın akşam saat 19.00 başlayacak olan Süper Lig’in ilk karşılaşmasında Mehmet Sezener’in yardımcılıklarını Yusuf Atlar ve Şahin Coşkun yaparken, Sabriye Atikoğlu da dördüncü hakem olarak görev alacak.



AKSA SÜPER LİG

21 EYLÜL 2023 PERŞEMBE

19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı MağusaT.Gücü – Çetinkaya(Mehmet Sezener)

22 EYLÜL 2023 CUMA

19.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke – Y.Dumlupınar(Utku Hamamcıoğlu)

23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ

16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy – Yeniboğaziçi

16.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı – ChinaB.G.Gücü

24 EYLÜL 2023 PAZAR

16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami – PeraL.G.Birliği

16.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova – Doğan T.Birliği

16.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya – Cihangir

25 EYLÜL 2023 PAZARTESİ

19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı – M.Karşıyaka

AKSA 1.LİG

23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ

16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi – Dem’sCons. Çanakkale

16.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova – Binatlı

16.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe – M.HacıaliYılmazköy

16.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta – Düzkaya

16.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş – Geçitkale

24 EYLÜL 2023 PAZAR

16.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe – Ozanköy

16.00 Gönyeli Stadı Gönyeli – Hamitköy

16.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ülkü Yurdu – Miracle Değirmenlik

