Lig perdesi Dr. Küçük'te açılıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig’de yeni sezon heyecanı ilk hafta maçları ile başlıyor.
Sezon bu akşam Gazimağusa’da oynanacak karşılaşmayla başlamış olacak.
Son 4 sezonun ve son olarak 60.Yıl Süper Kupa’ şampiyonu olan Mağusa Türk Gücü, Süper Lig açılış maçında Çetinkaya’yı konuk edecek. Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’ndaki karşılaşma saat 19.00’da BRT2’den naklen ekrana gelecek
İLK DÜDÜK SEZENER’DEN
2023-2024 Futbol Sezonu’nun açılış maçı olan Mağusa Türk Gücü – Çetinkaya maçında sezonun ilk düdüğünü Mehmet Sezener çalacak. Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yarın akşam saat 19.00 başlayacak olan Süper Lig’in ilk karşılaşmasında Mehmet Sezener’in yardımcılıklarını Yusuf Atlar ve Şahin Coşkun yaparken, Sabriye Atikoğlu da dördüncü hakem olarak görev alacak.
AKSA SÜPER LİG
21 EYLÜL 2023 PERŞEMBE
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı MağusaT.Gücü – Çetinkaya(Mehmet Sezener)
22 EYLÜL 2023 CUMA
19.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke – Y.Dumlupınar(Utku Hamamcıoğlu)
23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ
16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy – Yeniboğaziçi
16.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı – ChinaB.G.Gücü
24 EYLÜL 2023 PAZAR
16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami – PeraL.G.Birliği
16.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova – Doğan T.Birliği
16.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya – Cihangir
25 EYLÜL 2023 PAZARTESİ
19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı – M.Karşıyaka
AKSA 1.LİG
23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ
16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi – Dem’sCons. Çanakkale
16.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova – Binatlı
16.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe – M.HacıaliYılmazköy
16.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta – Düzkaya
16.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş – Geçitkale
24 EYLÜL 2023 PAZAR
16.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe – Ozanköy
16.00 Gönyeli Stadı Gönyeli – Hamitköy
16.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ülkü Yurdu – Miracle Değirmenlik
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