Liderin ilk mağlubiyeti Doğan’dan

AKSA Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Doğan Türk Birliği, konuk ettiği lider Mağusa Türk Gücü'nü 2-0 mağlup etti. Mağusa Türk Gücü ligde 25 maç sonra mağlubiyet yaşamış oldu

Girne 20 Temmuz Mete Adanır StadıKerem Eran, Arif Malek, Yusuf AtlarOzan, Ahmet Sönmez, Yusuf, Salih (Hamit), Mustafa K. Atlar, Halil Turan(Tansel), Emin, Doğukan, Arda (Farouk), Ali Savaşan (Aydın), Billy Michael (Selim)Ufuk Şimşek, (Ferhat), Uğur Gök, Yusuf, (Baran), Emre Özsin, Mustafa Salk, (Arif), Mickael Pote, Mustafa Yaşınses (Mehmet Gürlü), Ünal Kaya, Emre Kuvvetlişahin, Bünyamin Ayaz, Şenol ŞöförDk.90 Ahmet Sönmez(P), Dk.90+4 Selim Saygı (DTB)Dk.90 Mustafa Kemal, Dk.90+7 Selim Saygı (DTB) – Dk.90+7 Bünyamin Ayaz (MTG)AKSA Süper Lig’in 18. haftasında Doğan Türk Birliği, lider Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti. Özellikle son bölümleri heyecan ve gerginliğe sahne olan, üç kırmızı kart ve bir penaltı kararının çıktı karşılaşmada Doğan Türk Birliği uzatma bölümlerinde bulduğu gollerle 2-0 galip gelerek hem rakibine bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı hem de 25 maç sonra sahadan puansız ayrılmasına neden oldu.Mağusa Türk Gücü’nde 71. dakikada kaleci Ufuk Şimşek’in sakatlanarak çıkmasının ardından 90. dakikada Mustafa Kemal Atlar çift sarı kartla takımı Doğan Türk Birliği’ni 10 kişi bıraktı. 90+2. dakikada ceza alanı içinde elle oynama gerekçesiyle kazanılan penaltı atışında Ahmet Sönmez ile öne geçen Doğan Türk Birliği, 2 dakika sonra Selim Saygı ile skoru 2-0 yaptı. Uzatmanın son anlarında Selim ile Bünyamin arasındaki ikili mücadeledeki sertlik sonrasında saha bir anda karıştı. Gerginliğin ardından Selim ve Bünyamin direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Ligde son yenilgisini geçtiğimiz sezon 22. haftada Yenicami deplasmanında 1-0’lık skorla yaşayan MTG, bu maçtan 25 maç sonra yenilgi yaşamış oldu. Bu sonuçla MTG’nin 15 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu. Bu sonucun ardından DTB puanını bir maç eksikle 29 yaparken, bir maç eksiği bulunan lider MTG 46 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta MTG, Gönyeli’yi konuk edecek. DTB ise Mesarya’ya konuk olacak.