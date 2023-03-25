Lider, Şenol'la coştu

AKSA Süper ligin açılış gününde lider Mağusa Türk Gücü, ikinci devrede bulduğu gollerle Çetinkaya’yı deplasmanda 5-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi olarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

YER: Lefkoşa Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: İsmail Ercan, Engin Akkagün, Berk Bağrıkara

ÇETİNKAYA: Kani, Recep(DK 86 Arda), Burak, Agit, Mehmet Söker(DK 76 Berkant), Salih, Osman(DK 75 Ahmet), Cemal(DK 86 Hasan), Doğukan, Eren(DK 85 Mehmet), Agoha.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Ufuk, Isaac, Yusuf, Ünal(DK 83 Bünyamin), Mehmet Erol, Mehmet Gürlü, Emre Özsin(DK 74 Emre Kuvvetlişahin), Mehmet Yardımcı(DK 46 Atay), Şenol(DK 75 Nehir), Mustafa Salk, Pote(DK 82 Baran).

GOLLER: DK 42 pen, 85 Agoha( Çetinkaya). DK 34,49,67 Şenol, DK 47 pen Ünal, DK 69 Mustafa Salk(Mağusa Türk Gücü)



AKSA Süper Lig’in 22. haftasında lig lideri Mağusa Türk Gücü, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çetinkaya’ya konuk oldu. İlk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlanan mücadelede MTG ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 5-2’lik skorla kazandı.

35. dakikada MTG Şenol Şöför ile öne geçerken 42. dakikada kazanılan penaltı atışında Çetinkaya Agoha ile ilk yarının 1-1 tamamlanmasını sağladı.

48. dakikada kazanılan penaltı atışını Ünal ile gole çeviren MTG, 49. dakikada da genç oyuncu Atay’ın asistinde Şenol Şöför ile 3-1’lik skor avantajı yakaladı.

MTG’de 67. dakikada Şenol kaydettiği golle hat-trick yaparken, 69’da Mustafa Salk skoru 5-1 yaptı.

85’te Agoha’nın golü maçın 5-2 tamamlanmasını sağladı.

Bu sonucun ardından Mağusa Türk Gücü puanını 58 yaparken, Çetinkaya 16 puanda kaldı. MTG, hafta arasında 1-1 tamamlanan Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçının rövanşında Cihangir’e konuk olacak. Çetinkaya ise gelecek hafta ligde Gönyeli deplasmanına gidecek.





