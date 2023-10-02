Lider farkını gösteriyor

İlk hafta lideri Mağusa Türk Gücü, 2. Haftanın kapanış maçında konuk olduğu Pera L. Gençler Birliği’ni 5 – 0 mağlup ederek averajla liderliğini sürdürdü

Aksa Süper Ligin 2. Haftasının kapanış maçında Pera L. Gençler Birliği ile Mağusa Türk Gücü(MTG) İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşı karşıya geldi.

İlk haftayı farklı galibiyetle lider bitiren MTG ile farklı mağlup olan Pera L. Gençler Birliği arasında oynanan kapanış maçını her iki devrede bulduğu gollerle 5 – 0 kazanan Mağusa Türk Gücü averajla liderliğini sürdürdü.

Hakan Ünal’ın yönettiği karşılaşmaya iyi başlayan konuk MTG 19. ve 31. dakikada Dinopeter’in attığı gollerle ilk devreyi 2 – 0 önde bitirdi.

İkinci devrede de oyunun hakimi olan MTG takımı, karşılaşmaya ikinci devrede dahil olan Hasan Celil 73. dakikada skoru 3 – 0 yaparken, yine ikinci devrede oyuna giren Sulaymane Doukara 90. dakikada skoru 4 -0 yaptı. Uzatma anlarında Hasan Celil attığı golle skoru 5 – 0 olarak belirledi.

Bu skorla MTG puanını 6 yaparak averajla liderliğini sürdürürken, Pera L. Gençler Birliği puansız olarak 2. Haftayı ligin dibinde tamamladı.

