Lefkoşa’nın efendisi Çetinkaya

Lefkoşa derbisinde karşı karşıya gelen Çetinkaya ile Yenicami’nin oldukça çekişmeli geçen mücadelesinde kazanan 3-1’lik skorla Çetinkaya oldu

Atatürk StadıMehmet Sezener, Sertan Alkın, Berk BağrıkaraKani Çeliker, Burak, Recep Arkol Mehmet(A. Avcı), Agit, Osman, Cemal, Eren (Salih), Ramadan Ağdaç (Berkant), Çağlar Toklu, Sampson Agoha(Ekrem)Övgü, Mehmet, Emirhan, Yakup(Asrın), Fikret (Cenker), Hascan Kırmaz, Badara Sylla, Mehmet, Koray (Berkem), Kaan, Ali.Dk.45 (P), 71 ve 89 Sampson Agoha (Çetinkaya) – Dk.29 Yakup Şen (Yenicami)AKSA Süper Lig’in 18. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çetinkaya, ligde rahat bir konumda bulunan, geçtiğimiz hafta Kıbrıs Kupası’ndan elenen Yenicami’yi konuk etti. Çetinkaya, Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada geriye düşmesine rağmen rakibini 3-1 yenerek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Yenicami 29. dakikada Yakup Şen’in uzak mesafeden kaydettiği şık golle öne geçerken 45. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Agoha skoru 1-1 yaptı. 71. ve 89. Dakikalarda Agoha yine sahneye çıkarak takımı adına kaydettiği gollerle maçın 3-1 kazanılmasını sağladı. Bu sonuçla Çetinkaya puanını 16 yaparken, Yenicami 35 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Çetinkaya, Merit Alsancak Yeşilova’ya konuk olacak. Yenicami ise Lefke’yi ağırlayacak.