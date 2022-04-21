Lefkoşa derbisinde düdük Fehim Dayı’da

Aksa Süper Lig’in 28. Haftasında K.Kaymaklı ile Göçmenköy arasındaki Lefkoşa derbisinde Fehim Dayı düdük çalacak

Aksa Süper Lig’in 28. Haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

Bugün Mağusa Türk Gücü – Cihangir karşılaşmasıyla başlayacak 28. haftada yarın bir maç oynanacak. Ligde geriye kalan 6 maç ise Pazar günü oynanacak. Ligde pazar günü özellikle play-out hattını ilgilendiren bir birinden önemli karşılaşmalara sahne olacak. Bu maçlardan biri olan K.Kaymaklı ile Göçmenköy arasındaki Lefkoşa derbisinde Fehim Dayı düdük çalacak.

Pazar gününün sonucu merakla beklenen diğer play-out hattı mücadelesi olan Türk Ocağı - Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasının hakemi ise Osman Özpaşa olacak

Aksa Süper Lig 28. Hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

22 Nisan 2022, Cuma

20.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Cihangir (Hüseyin Eyyüpler)

23 Nisan 2022, Cumartesi

16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Gönyeli (İsmail Ercan)

24 Nisan 2022, Pazar

16.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Doğan T.Birliği (Şakir Azizoğlu)

16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Hamitköy (Ali Özer)

16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-BafÜ.Yurdu (Osman Özpaşa)

16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-MeritA.Yeşilova (Zekai Töre)

16.00 Lefkoşa Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Göçmenköy (Fehim Dayı)

16.00 Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda Mesarya-Yonpaş Dumlupınar (Mehmet Sezener)

