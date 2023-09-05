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Lefke’nin yeni patronu Ecersoy

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Süper Lig ekiplerinden Lefke, Coşkun Ulusoy'dan boşalan teknik adamlık görevi için Murat Ecersoy’la anlaştı

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Lefke’nin yeni patronu Ecersoy
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Süper Lig ekiplerinden Lefke Türk Spor Kulübü, yeni teknik adamını belirledi. Pazar günü Coşkun Ulusoy’un görevinden istifa etmesinin ardından Lefke, Murat Ecersoy ile anlaşma sağladı.
Son olarak Bölgesel Terfi Müsabakaları ekiplerinden Doğruyol Pınarbaşı’nı çalıştıran Ecersoy, Lefke’nin yeni teknik direktörü oldu
 
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