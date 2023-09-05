Lefke’nin yeni patronu Ecersoy

Süper Lig ekiplerinden Lefke, Coşkun Ulusoy'dan boşalan teknik adamlık görevi için Murat Ecersoy’la anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Lefke Türk Spor Kulübü, yeni teknik adamını belirledi. Pazar günü Coşkun Ulusoy’un görevinden istifa etmesinin ardından Lefke, Murat Ecersoy ile anlaşma sağladı.

Son olarak Bölgesel Terfi Müsabakaları ekiplerinden Doğruyol Pınarbaşı’nı çalıştıran Ecersoy, Lefke’nin yeni teknik direktörü oldu

