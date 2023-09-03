Lefke’de Ulusoy istifa etti

Lefke teknik direktörü Coşkun Ulusoy görevinden istifa etti.

Sezon açılışının arefesinde Temmuz ayı ortasında göreve gelen Ulusoy, transferler ve diğer konularda verilen sözlerin tutulmadığını, antrenman verimliliği sağlanamadığını, mevcut şartlarda başarılı olunacağına inancının kalmadığını belirterek istifasını yönetime sundu.

