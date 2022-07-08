Lefke’de Doğruyol’a tam destek

Kulüp lokalinde gerçekleştirilen ve mevcut başkan Adnan Doğruyol’un, tek aday olarak girdiği genel kurulda Doğruyol, üyelerin onayını alarak Lefke Türk Spor Kulübü’nde yeniden başkanlık görevine seçildi

Süper Lig’in batı bölgesi ekiplerinden Lefke Türk Spor Kulübü’nde Olağan Seçimli Genel Kurul geçtiğimiz Çarşamba akşamı yapıldı.

Kulüp lokalinde gerçekleştirilen ve mevcut başkan Adnan Doğruyol’un, tek aday olarak girdiği genel kurulda Doğruyol, üyelerin onayını alarak yeniden başkanlık görevine seçildi.

Genel kurulda Divan başkanlığına Elnur Ağayev, divan sekreterlik görevine ise Hasan Olgu ve Salih Karagözlü seçildi.

Tüzük gereği ilk olarak faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Gürsel Bağlaş tarafından okunurken, Mali rapor Mehmet Akaçalı tarafından detaylı bir şekilde okundu ve gelen sorulara cevap verildi. Daha sonra rapor oy birliği ile aklandı.

Adnan Doğruyol genel kurula tek aday olarak katıldı ve iki yıl daha başkanlık yapma hakkı kazandı.

