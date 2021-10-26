Lefke, Kasım’a kavuştu

AKSA Süper Ligde yakaladığı çıkışla zirve yarışında iddialı hale gelen Lefke’de Kasım sevinci yaşanıyor.
Sakatlığı nedeniyle 3 – 1 kazanılan Binatlı maçında forma giymeyen Kasım, zorlu Doğan Türk Birliği maçı öncesinde iyileşti. Kasım, Cumartesi günü Lapta Şehit Şevket Kadir Stadında oynanacak olan Doğan Türk Birliği maçının hazırlıklarını sürdüren takımıyla beraber antrenmanlara çıkmaya başladı. Kasım teknik direktör Toygar Davulcu’nun görev vermesi halinde 7. hafta maçında sahada olacak.
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