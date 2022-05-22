Lefke ile Çağan Çerkez’in yolları ayrıldı

Aksa Süper Ligin ikinci devresinde Lefke'nin teknik direktörü olarak görev yapan Çağan Çerkez ile Lefke'nin yolları ayrıldı.

Batı bölgesi ekibi Lefke’de ikinci devre takımın başında olan genç teknik direktör Çağan Çerkez ile Lefke yönetimi arasında yapılan görüşmede fikir ayrılıkları ortaya çıktığı ve tarafların dostça devam etmeme kararı aldığı bildirildi.

Çağan Çerkez yönetimindeki Lefke, 15 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 22 puan topladı. Lefke, ligi 5. sırada tamamladı.



