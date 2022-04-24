Lefke gözünü 3.lüge dikti

Ligin iki güçlü ekibinin mücadelesinde Lefke – Alsancak Yeşilova’yıTuncay’ın golüyle mağlup ederek ligi üçüncü tamamlama şansını artırdı. Alsancak Yeşilova ise mağlubiyete rağmen ikinciliğini korudu

Stadyum: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler:Zekai Töre, Mustafa Torun, Serkan Alkın

Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut, Kemal, Semih, Yılmaz Şipal, Kasım (90.Dk Seydi), Yılmaz Çetin (84.Dk Tuncay), Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Yakup (83.Dk Umut), Rahmi

M.A.Yeşilova: Kemal Molla, Billy Osman (75.Dk Memduh), Mejdi, Mustafa Salk, Aksel, Chibuzor, Yasin Doğan, Eyüp, Ömer, Vakkas, Mustafa Vardi

Goller:86.Dk Tuncay (Lefke)



Niyazi ERGÜLEN

Süper Ligde Lefke, Alsancak Yeşilova’yı 1 – 0 mağlup ederek puanını 46 yaparken, Alsancak Yeşilova 51 puanda kaldı.

44.Dk: Yeşilova savunmasının hatasında topu alan Yılmaz müsait durumda vuruşunu yaptı ancak dışarıya gönderdi.

86.Dk: Lefke atağında Semih sağdan topu ceza alanına ortaladı. Bu topa iyi yükselen Tuncay kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Lefke 1-0 Yeşilova

