Lefke gözünü 3.lüge dikti

Stadyum: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler:Zekai Töre, Mustafa Torun, Serkan Alkın
Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut, Kemal, Semih, Yılmaz Şipal, Kasım (90.Dk Seydi), Yılmaz Çetin (84.Dk Tuncay), Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Yakup (83.Dk Umut), Rahmi
M.A.Yeşilova: Kemal Molla, Billy Osman (75.Dk Memduh), Mejdi, Mustafa Salk, Aksel, Chibuzor, Yasin Doğan, Eyüp, Ömer, Vakkas, Mustafa Vardi
Goller:86.Dk Tuncay (Lefke)
Niyazi ERGÜLEN
Süper Ligde Lefke, Alsancak Yeşilova’yı 1 – 0 mağlup ederek puanını 46 yaparken, Alsancak Yeşilova 51 puanda kaldı.
44.Dk: Yeşilova savunmasının hatasında topu alan Yılmaz müsait durumda vuruşunu yaptı ancak dışarıya gönderdi.
86.Dk: Lefke atağında Semih sağdan topu ceza alanına ortaladı. Bu topa iyi yükselen Tuncay kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Lefke 1-0 Yeşilova
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