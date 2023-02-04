Lefke, Göçmen’i üzdü

Lefke konuk olduğu Göçmenköy’ü ikinci devrede bulduğu gollerle 3 -1 mağlup ederek üst sıralara doğru yürüyüşünü sürdürürken Göçmenköy rahatlatma şansını kaçırdı

Stad: Lefkoşa Atatürk

Hakemler: Zekai Töre, Sertan Alkın, Emre Çevikdal

Göçmenköy: Yusuf Yontar, Musa, Bayram(71-Burak Koçar), Alaattin, Samet(77-Mustafa Gezer), Mahmut İneci, Cemal, Amadou(27-Arda Sözcü), Malik Yakubu, Bekir, Gökhan

Lefke: İrfan, Mustafa Tahsildaroğulları, Kemal, Aykut, Yakup(66-Eyüp), Kaan, Armstrong Chidi, Behiç(79-Okan), Chıbuzar, Aziz(90+1-Arda Karanfiloğlu), Yılmaz Şipal(90+3-Yılmaz Çetin)

GOLLER: Mustafa Gezer-83(Göçmenköy), Chibuzar-70,80, Yılmaz Şipal-86(Pen)(Lefke)



Aksa Süper Lig’deki önemli maçta Lefke deplasmanda Göçmenköy’ü 3-1 yenerek puanını 27 yaptı. Takımın golleri Chibuzar(2) ve penaltıdan Yılmaz Şipal’dan geldi.Göçmenköy’ün tek golünü ise oyuna ikinci yarıda giren Mustafa Gezer kaydetti. Kırmızı lacivertliler bu mağlubiyet sonrasında alt sıralarda kalmaya devam ettiler.

12 Samet’in yerden şutunda İrfan yatarak topu kontrol etti.

32 Yakup’un ortasında Aziz gelişine vurdu. Top yandan dışarı gitti.

45+1 Mustafa’nın pasında Kemal ceza alanı çaprazında sert vurdu. Top önce Yusuf’dan sonra yan direkten dışarı gitti.

45+2 Yılmaz Şipal’ın kullandığı köşe vuruşunda Kaan kafayı vurdu. Top üstten az farkla dışarı gitti.

56 Yılmaz Şipal’ın kullandığı serbest vuruşta yan direğe de çarpan top dışarı gitti.

70 Yılmaz Şipal’dan topu alan Mustafa Tahsildaroğulları yerden ortasını yaptı. Chibuzar gelişine yerden vurdu. Mahmut İneci’den seken top ağlara gitti. 0-1

80 Okan şutunu çekti. Chibuzar gelen topu yerden direkt kaleye göndererek farkı ikiye çıkardı. 0-2

83 Musa’nın ortasında Mustafa Gezer ceza alanı içerisinde vurdu. Top ağlara gitti. 1-2

86 Aziz topla ceza alanına girdi. Malik Yakubu’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Zekai Töre penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Yılmaz Şipal topu ağlara gönderdi. 1-3



