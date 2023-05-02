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Kupanın diğer finalisti kim olacak?

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Kupanın diğer finalisti kim olacak?
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Northerland Kıbrıs Kupası’nda finalin diğer biletinin sahibi belli oluyor.
Yarı final rövanş maçında bugün Cihangir Stadı’nda oynanacak olan Cihangir – Göçmenköy karşılaşması sonucunda diğer finalist takım belirlenmiş olacak.
Saat 16.00’da başlayacak olan Cihangir – Göçmenköy mücadelesinin orta hakemliğini Kerem Eran yapacak.
Yarı finalin ilk maçında Göçmenköy konuk ettiği Cihangir’i 1 -0 yenerek rövanş maçı öncesinde avantaj elde etmişti.
Göçmenköy takımı bugünkü maçtan beraberlik veya galibiyetle ayrılması sonucunda tarihinde ilk kez Kıbrıs Kupası’nda final oynamaya hak kazanacak.
 
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