Kupanın diğer finalisti kim olacak?

Northerland Kıbrıs Kupası’nda finalin diğer biletinin sahibi belli oluyor.

Yarı final rövanş maçında bugün Cihangir Stadı’nda oynanacak olan Cihangir – Göçmenköy karşılaşması sonucunda diğer finalist takım belirlenmiş olacak.

Saat 16.00’da başlayacak olan Cihangir – Göçmenköy mücadelesinin orta hakemliğini Kerem Eran yapacak.

Yarı finalin ilk maçında Göçmenköy konuk ettiği Cihangir’i 1 -0 yenerek rövanş maçı öncesinde avantaj elde etmişti.

Göçmenköy takımı bugünkü maçtan beraberlik veya galibiyetle ayrılması sonucunda tarihinde ilk kez Kıbrıs Kupası’nda final oynamaya hak kazanacak.

