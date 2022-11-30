Kupanın adı Northernland Kıbrıs Kupası

SERTOĞLU: “TARİHİN EN YÜKSEK KIBRIS KUPASI SPONSORLUĞU”
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Kupası’nın iki sezon boyunca Northernland adıyla oynanacağını ifade ederek, Kıbrıs Türk futbol tarihinde Kıbrıs Kupası’na en yüksek miktarlı sponsorluğa imza attıklarını ifade etti. 12 yıldır KTFF’de olduğunu ve bu süre boyunca da tüm liglere çeşitli sponsorluklar bulduklarını kaydeden Sertoğlu, “Futbolun içinden gelen, futbolun dertlerini bilenler sponsorlukların önemini daha iyi bilirler, bundan dolayı Koral başkana ve şirketine teşekkür ederim. İsim hakkı da var ve kupaya katılan herkes katkısını alacak.
BOZKURT: “BİZİM DERDİMİZ FUTBOLUN DAHA FAZLA DEĞER KAZANMASIDIR”
Northernland Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt ise yaptığı açıklamada futbolun içerisinden geldiğini ve futbolun sıkıntılarını bildiklerini ifade etti. Bozkurt, arzularının futbolun değer kazanması olduğunu kaydederken, “Formaliteden çıkacak bir rakam ortaya koymak istedik. Cazibeyi artırmak istedik. Dilerim bundan sonraki süreçte de daha fazla şirket girer ve açık artırma usulü ile kupanın isim hakları verilir. Bizim derdimiz futbolun daha fazla değer kazanmasıdır. İnşallah bu rakamlar da artarak devam eder ve ülke gençliğine katkılarımız sürer.”dedi. Bozkurt son olarak kendilerine bu imkanı veren KTFF’ye de teşekkür etti.
Gerçekleşen konuşmaların ardından ardından protokol imza törenine geçildi. İmza töreninin ardından ise soru-cevap kısmına geçildi.
Kupanın ödül dağılımı şu şekilde olacak;
|ŞAMPİYON
|220.000 TL
|FİNALİST
|120.000 TL
|YARI FİNALDE ELENEN
|75.000 TL
|ÇEYREK FİNALDE ELENEN
|40.000 TL
|2.TURDA ELENEN
|20.000 TL
|1.TURDA ELENEN
|10.000 TL