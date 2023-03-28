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Kupada yarı finalistler belli oluyor

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Kupada yarı finalistler belli oluyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final 2.maçları bugün oynanarak yarı finalisteler belli olacak.
Çeyrek finalin ilk karşılaşmalarında China Bazaar Gençlik Gücü, Lapta’yı 4-0 mağlup ederken, Göçmenköy-Küçük Kaymaklı 2-2, Mağusa Türk Gücü-Cihangir karşılaşması da 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.
Northernland Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 2.Maç programı
BUGÜN
15.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-China Bazaar Gençlik Gücü (Abdullah Genç)
15.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Mağusa T.Gücü (Fehim Dayı)
15.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda Küçük Kaymaklı-Göçmenköy (Kerem Eran)
 
 
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