Kupada yarı finalistler belli oluyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final 2.maçları bugün oynanarak yarı finalisteler belli olacak.
Çeyrek finalin ilk karşılaşmalarında China Bazaar Gençlik Gücü, Lapta’yı 4-0 mağlup ederken, Göçmenköy-Küçük Kaymaklı 2-2, Mağusa Türk Gücü-Cihangir karşılaşması da 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.
Northernland Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 2.Maç programı
BUGÜN
15.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-China Bazaar Gençlik Gücü (Abdullah Genç)
15.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Mağusa T.Gücü (Fehim Dayı)
15.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda Küçük Kaymaklı-Göçmenköy (Kerem Eran)
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