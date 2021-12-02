Kupada kuralar çekiliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.tur kuraları çekiliyor.
KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda bugün çekilecek kura çekimine 16 AKSA Süper Lig, 16 AKSA 1.Lig takımı katılacak. Kupada 1.tur maçları 29 Aralık 2021 tarihinde oynanacak. AKSA Süper Lig ekipleri kuraya seri başı olarak katılacak. Kura çekimi saat 15.00'te başlayacak.
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