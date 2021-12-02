banner583
banner753
Turunç, Ukrayna’ya kemer için gidecek
Turunç, Ukrayna’ya kemer için gidecek
10 0
Hiç ders çıkarılmıyor
Hiç ders çıkarılmıyor
72 0
 
Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti
Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti
124 0
Delta varyantı hala baskın
Delta varyantı hala baskın
34 0
Ballond'Or ödülü Messi'nin
Ballond'Or ödülü Messi'nin
18 0
Tanınmış gurmeler DAÜ Turizm Fakültesi'nde Kıbrıs yemeklerini tattı
Tanınmış gurmeler DAÜ Turizm Fakültesi'nde Kıbrıs yemeklerini tattı
29 0
Ülkeyi kara sinekler istila etti
Ülkeyi kara sinekler istila etti
54 0
banner661
banner726

Kupada kuralar çekiliyor

banner476

banner714
Kupada kuralar çekiliyor
banner721
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.tur kuraları çekiliyor.
KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda bugün çekilecek kura çekimine 16 AKSA Süper Lig, 16 AKSA 1.Lig takımı katılacak. Kupada 1.tur maçları 29 Aralık 2021 tarihinde oynanacak. AKSA Süper Lig ekipleri kuraya seri başı olarak katılacak. Kura çekimi saat 15.00'te başlayacak.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.