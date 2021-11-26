Kupada kuralar çekiliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda 1.Tur kuraları çekiliyor.
3 Aralık 2021 Cuma günü saat 15.00'te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek kura çekiminde 16 AKSA Süper Lig ve 16 AKSA 1.Lig takımı eşleşecek. Kura çekiminde AKSA Süper Lig ekipleri seri başı olacak. Kupanın 1.Tur maçları 29 Aralık 2021 Çarşamba günü oynanacak.
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