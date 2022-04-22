Kupa yarı finalistleri disiplinlik oldu

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçlarında çıkan olaylar, beraberinde disiplin sevkini getirdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, NicosiaGroup Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçlarında çıkan saha olayları nedeniyle dört kulübü disipline sevk etti. Yenicami ile Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği ile Küçük Kaymaklı’nın, karşılıklı yarattığı saha olayları ve çirkin, kötü tezahüratları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği duyuruldu.

Konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

04.2022 tarihinde 17208 maç numarası ile Yenicami AK ile Mağusa Türk Gücü SK arasında Lefkoşa Atatürk Stadında yapılan Nicosia Grup Kıbrıs Kupası müsabakasında her iki takımın da karşılıklı olarak yarattığı saha olayları ve çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle, Yenicami AK ile Mağusa Türk Gücü SK’nın KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Ve 53. Maddeleri uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmelerine;

04.2022 tarihinde 17207 maç numarası ile Doğan Türk Birliği SK ile Küçük Kaymaklı TSK arasında Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda yapılan Nicosia Grup Kıbrıs Kupası müsabakasında her iki takımın da karşılıklı olarak yarattığı saha olayları ve çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle, Doğan Türk Birliği SK ile Küçük Kaymaklı TSK’nın KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Ve 53. Maddeleri uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmelerine karar verilmiştir.



