Kupa derbisinin kazananı Türk Ocağı

Stat: Mete Adanır Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Emre Çevikdal, İbrahim Katmer
Doğan Türk Birliği: Ozan Moroğlu, Aydın Aygın(Dk.65 Ali), Salih Güvensoy(Dk.85 Ahmet),Yusuf Kondoz, Emin Atabek, Mustafa K. Atlar, Doğukan Demirman, Farouk Dadzie, Halil Turan(Dk.85 Hamit), Selim Saygı(Dk.54 Billy), Tansel Ekingen*
Türk Ocağı: Hüseyin E. Tutuş, Bilal Ceylan, İlker İnceler, Yunus E. İleli, İlker Tek, Ousman Sillah, Ömer Gül (Dk.90+4 Mahmut), İbrahim Köse, Doğukan Altuntaş, Remzi Betmezoğlu, Ertaç Taşkıran
Goller: Dk. 43 Mustafa K. Atlar(DTB), Dk 9 Ertaç (pen.) Dk. 88 Sillah (Türk Ocağı)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenen Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçında Doğan Türk Birliği(Kravatlılar) ile Türk Ocağı(Maunacılar), yarı finale çıkabilmek için karşı karşıya geldi. İlk maçta elde edilen 2-2’lik skorun ardından Türk Ocağı ezeli rakibini derbi mücadelesinde 2-1 mağlup etmeyi başararak adını yarı finale yazdıran ilk ekip oldu. Türk Ocağı 8’nci dakikada kazanılan penaltı atışında Ertaç Taşkıran’ın golü ile 1-0 öne geçti. Doğan Türk Birliği 43’üncü dakikada Mustafa Kemal Atlar’ın golü ile ilk yarının 1-1 tamamlanmasını sağladı. Dakikalar 88’i gösterdiğinde Ousman Sillah’ın kaydettiği gol hem maçı 2-1’lik skorla takımına kazandırdı, hem de yarı final vizesini getirdi.
(Fotoğraflar: Özgür Göksel)
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