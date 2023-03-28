Kupa derbisinin kazananı Türk Ocağı

Northernland Kıbrıs Kupası’nda Türk Ocağı 2-2 tamamlanan ilk maçın ardından çeyrek final rövanşında Doğan Türk Birliği’ni 2 -1 yenerek ilk yarı finalist oldu

Mete Adanır StadıUtku Hamamcıoğlu, Emre Çevikdal, İbrahim KatmerOzan Moroğlu, Aydın Aygın(Dk.65 Ali), Salih Güvensoy(Dk.85 Ahmet),Yusuf Kondoz, Emin Atabek, Mustafa K. Atlar, Doğukan Demirman, Farouk Dadzie, Halil Turan(Dk.85 Hamit), Selim Saygı(Dk.54 Billy), Tansel Ekingen*: Hüseyin E. Tutuş, Bilal Ceylan, İlker İnceler, Yunus E. İleli, İlker Tek, Ousman Sillah, Ömer Gül (Dk.90+4 Mahmut), İbrahim Köse, Doğukan Altuntaş, Remzi Betmezoğlu, Ertaç TaşkıranDk. 43 Mustafa K. Atlar(DTB), Dk 9 Ertaç (pen.) Dk. 88 Sillah (Türk Ocağı)Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenen Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçında Doğan Türk Birliği(Kravatlılar) ile Türk Ocağı(Maunacılar), yarı finale çıkabilmek için karşı karşıya geldi. İlk maçta elde edilen 2-2’lik skorun ardından Türk Ocağı ezeli rakibini derbi mücadelesinde 2-1 mağlup etmeyi başararak adını yarı finale yazdıran ilk ekip oldu. Türk Ocağı 8’nci dakikada kazanılan penaltı atışında Ertaç Taşkıran’ın golü ile 1-0 öne geçti. Doğan Türk Birliği 43’üncü dakikada Mustafa Kemal Atlar’ın golü ile ilk yarının 1-1 tamamlanmasını sağladı. Dakikalar 88’i gösterdiğinde Ousman Sillah’ın kaydettiği gol hem maçı 2-1’lik skorla takımına kazandırdı, hem de yarı final vizesini getirdi.(Fotoğraflar: Özgür Göksel)