Kulüpler Birliği yönetimi istifa etti

Futbol Kulüpler Birliği Yönetimi görevinden istifa etti. Aytaç Karavezirler Başkanlığındaki Yönetim Kurulu adına istifa kararını MTG Başkanı Koral Bozkurt açıkladı

Aytaç Karavezirler başkanlığındaki KKTC Futbol Kulüpler Birliği Yönetimi istifa kararı aldı.Basına konuyla ilgili yapılan açıklamada birliğinin yönetim olarak istifa ettiği bildirilirken ‘söz ve eylem birliği olmayan bir noktada devam etmenin doğru olmadığı’ ifade edildi.Birlikte Asbaşkanlık görevinde bulunan MTG Kulüp Başkanı Koral Bozkurt da ortak kararlarını kamuoyuna bildirdiklerini ifade ederek karara tam destek verdiğinin altını çizdi.Bozkurt, yabancı sayısı için yapılan genel kurulda üç yabancıya onay veren Göçmenköy, Yenicami, Çetinkaya ve Gençlik Gücü yöneticilerinin, devamında bu kararı yok sayarak, ayrı bir basın açıklaması ile tek yabancı taleplerini eleştirdi.Bozkurt, bu adımın hem Kulüpler Birliği'ni, hem de kulüp yönetimlerini itibarsızlaştırdığını belirterek istifa kararını kamuoyu ile paylaştı.Bozkurt, istifa kararı ile birlikte, hangi kulübün, kaç yabancı talep ettiği belgeleri de kamuoyu ile paylaştı.Bu arada, yeni sezonda kaç yabancıyla yola devam edileceği belirsizliğini korurken, konunun Çarşamba akşamı toplanacak KTFF Yönetim Kurulu'nda karara bağlanması bekleniyor.Bozkurt'un, Kulüpler Birliği yönetimi adına yapmış olduğu açıklama aynen şöyle:Basından öğrendik ki 7 Lefkoşa kulübü, ligde tek yabancı ile yola devam edilmesi talebinde bulundu.Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ile yaptığımız görüşme doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeleri olarak aldığımız tavsiye kararı ortadadır.Kaldı ki, tek yabancıya onay veren basın bildirisine imza atan 3 Lefkoşa kulüp temsilcisi de Kulüpler Birliği yönetiminde yer almaktadır. Mesele yabancı sayısı değildir. Mesele, Kulüpler Birliği'nin yöneticiler aracılığı ile küçük düşürülmesidir.Özetle, Kulüpler Birliği yönetiminde yer alan yöneticilerin kendilerine saygıları yok. Yabancı sayısının görüşüldüğü genel kurulda farklı, genel kurul dışında farklı davranarak camiaları yanlış yönlendirenlerin de kendilerine saygıları yok.Bu çerçevede yapmış olduğumuz değerlendirmede, Kulüpler Birliği yönetimi olarak istifa ediyoruz.Söz ve eylem birliği olmayan bir noktada devam etmenin doğru olmadığı kararını aldık.Bu kararımız, kendimize, kulüplerimize ve futbol camiamıza duyduğumuz saygının gereğidir.Başkan Aytaç Karavezirler ile ortak kararımızı kamuoyuna duyururuz…Koral BozkurtKKTC Futbol Kulüpler BirliğiAsbaşkan