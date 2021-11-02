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Kulüpler Birliği'nden yabancı sayısı hamlesi

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Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), gelecek sezon uygulamayı kararlaştırdığı yabancı oyuncu kuralıyla ilgili olarak "7+4'ün rafa kaldırılması için TFF ile görüşmeler yapılmasına karar verdik" dedi

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Kulüpler Birliği'nden yabancı sayısı hamlesi
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Kulüpler Birliği Vakfı, Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon uygulanacağı açıklanan 7+4 yabancı kuralıyla ilgili harekete geçti.
Kulüpler Birliği'nin Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen ve yönetim kurulunun bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şunları söyledi:
 "Bu sene 8+3, önümüzdeki sene 7+4 olarak uygulamaya konulacak yabancı yasağının tekrar gözden geçirilmeli. Bugün yaşamış olduğumuz sıkıntıları, 7+4 olarak uygulandığı takdirde hem ekonomik hem de performans olarak çok daha sıkıntılı bir sürecin içine gireceğimiz herkesin malumu. Bu konuyla alakalı fazla geç olmadan federasyonla bu konuyu ciddi şekilde konuşmamız gerektiğini, 7+4'ün rafa kaldırılması için TFF ile görüşmeler yapılmasına karar verdik Kulüpler Birliği olarak." 
 

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Etiketler; #Kulüpler Birliği #Yabancı futbolcu sayısı
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