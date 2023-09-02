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KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası Başlıyor

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KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası Başlıyor
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası bu yıl 4 Eylül 2023 Pazartesi günü gerçekleşiyor.
Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleşecek turnuvada Tribün KIbrıs, Gelengül Production, Evliya/Objektif ve Bağımsız Medya kurumları mücadele edecek.  
TURNUVADA PROGRAM ŞÖYLE
4 Eylül 2023 Pazartesi
Saat 20.00  Gelengül Production-Evliya/Objektif
Saat 21.00 Bağımsız Medya-Tribün Kıbrıs
7 Eylül 2023 Perşembe
Saat 20.00 Bağımsız Medya-Gelengül Produktion
Saat 21.00 Evliya/Objektif-Tribün Kıbrıs
12 Eylül 2023 Salı
Saat 20.00 Evliya/Objektif-Bağımsız Medya
Saat 21.00 Tribün Kıbrıs-Gelengül Produktion
14 Eylül 2023 Perşembe
FİNAL GECESİ
 
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