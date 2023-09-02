KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası Başlıyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası bu yıl 4 Eylül 2023 Pazartesi günü gerçekleşiyor.

Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleşecek turnuvada Tribün KIbrıs, Gelengül Production, Evliya/Objektif ve Bağımsız Medya kurumları mücadele edecek.

TURNUVADA PROGRAM ŞÖYLE

4 Eylül 2023 Pazartesi

Saat 20.00 Gelengül Production-Evliya/Objektif

Saat 21.00 Bağımsız Medya-Tribün Kıbrıs

7 Eylül 2023 Perşembe

Saat 20.00 Bağımsız Medya-Gelengül Produktion

Saat 21.00 Evliya/Objektif-Tribün Kıbrıs

12 Eylül 2023 Salı

Saat 20.00 Evliya/Objektif-Bağımsız Medya

Saat 21.00 Tribün Kıbrıs-Gelengül Produktion

14 Eylül 2023 Perşembe

FİNAL GECESİ

