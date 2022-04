KTSYD “Bunun adı ‘taraftarlık’ değildir”

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı maçında yaşanan saha olayları ile ilgili açıklama yaparak Bunun adı ‘taraftarlık’ değil, net bir ifadeyle ‘holiganizm’dir” denildi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı maçında yaşanan saha olayları ile ilgili açıklama yaparak sebebiyet verenleri kınadı.

Açıklamada yaşanan olaylara sebebiyet veren taraftarların yaptığına ‘taraftarlık’ değil holiganizm denildiğine dikkat çekildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası’nda 20 Nisan Çarşamba akşamı Girne, 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan Türk Birliği ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan yarı final 2’nci maçında yaşanan saha olaylarına sebebiyet verenleri şiddetle kınıyoruz.

Her futbol sezonunda olduğu gibi bu sezonun sonu yaklaşırken, spor kulüpleri büyük bir heyecanla önlerine koydukları hedeflerine ulaşma mücadelesi vermektedir. Spor kulüplerinin önlerine koydukları hedeflere ulaşmak olduğu gibi, ulaşamamakta vardır. Bu sporun felsefesini oluşturmaktadır. Ancak müsabakalardaki her başarısızlığın ardından özellikle bazı taraftarların saha olaylarına sebebiyet vermesi, gerek bu saldırgan kişilerin taraftarlık bilincinin ne aşamada olduğunu, gerekse alınan önlemlerin ne derece yeterli olduğunun sorgulanmasını beraberinde getirmektedir.

Oynanan karşılaşmada her iki kulübün destekçisi bazı taraftarlar arasında yaşanan saha olayları, sahadaki müsabakayı takip etmek isteyen ve yaşanan olayların dışında duran kişilerin zarar görmesine neden olmuştur. Şöyle ki, iki tribün arasında atılan bardak su gibi cisimler basın tribününde yer alan dernek üyemiz Coşkun Kutay ve Kıbrıs Türk Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam’a isabet ederken, görev yapmaya çalışan basın çalışanlarının görevlerini yapamamasına sebebiyet vermiştir.

Yaşanan hadiselerde saha ve çevresindeki güvenliği sağlamakla görevli emniyet güçlerinin de uyarıdan öteye gitmeyişi ve müdahalelerinin yetersiz oluşu olayların uzun süre devam etmesine neden olmuştur.

Bir diğer sorgulanması gereken nokta da stat içlerine kadar sokulabilen alkoldür. Bunun denetiminin de ne kadar yapıldığı soru işaretidir. Gerçek anlamda spor müsabakalarını takip etmek üzere ve takımlarına gönülden bağlı taraftarları duyarlı taraftarları tenzih ederek belirtmemiz gerekir ki, ‘taraftarlık’ bu değildir. Bunun adı ‘taraftarlık’ değil, net bir ifadeyle ‘holiganizm’dir. Aynı tarz olaylar Salı günü Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan karşılaşmada da yaşanmıştır.

Söz konusu saha olaylarına sebep verenleri bir kez daha şiddetle kınarken, olayları engelleme yönünde güvenlik güçlerini daha etkin rol almaya davet ediyor, hukuki süreçler de dahil dernek olarak gerekli girişimleri yapacağımızı belirtirken, olaylara sebep olanların gerekli cezaları almalarını bekliyoruz.

AKREDİTASYON İPTALİ

Kamuoyu ile paylaşmak istediğimiz bir diğer husus ise Aksa Birinci Lig’in 27’nci haftasında oynanan Miracle Değirmenlik-Mormenekşe karşılaşmasında yaşanmıştır.

Sporda şiddet olaylarının hiçbir şekilde kabul edilebilir bir yanı olmadığının bilinciyle, söz konusu müsabaka oynanırken sahaya giren Togay Menekşeli’nin Mormenekşe yardımcı antrenörü Hüseyin Özbaysal’a yönelik davranışı da kabul edilebilir değildir.

Aynı zamanda Mağusa Haber Ajansı’nda da basın mensubu olarak görev yapan Menekşeli, sahaya sezon başında alınan talepler doğrultusunda KTSYD ve KTFF işbirliğinde verilen tanıtıcı basın akreditasyon kartı ile girdiğini bilgisi edinilmiştir.

Spor yazarlığının, mesleki ve ahlaki değerleri ile bağdaşmayan bu hareketin ardından, Togay Menekşeli’nin KTSYD üyeliği bulunmadığını, çalıştığı kurumun başvurusu üzerine kendisine verilen tanıtıcı kartın da bu darp girişiminin ardından derhal geri alındığını tüm kamuoyuna bildiririz.

Ülkemiz medyasının en örgütlü kuruluşlarından biri olarak, sporun toplumsal sağduyu ve kardeşlikle beslendiğinin bilincinde olup, spor müsabakalarını takip edip, kitlelerle buluşturan spor yazarlarının da bu şiarla hareket etmek zorunda olduklarını bir kez daha hatırlatırız.

Spor müsabakalarında görev yapan meslektaşlarımızın, basın ahlakı ile hareket etmeleri olmazsa olmazımızdır. Bu ve buna benzer şiddet olaylarının, şiddet dilinin ve şiddet eylemlerinin bugüne kadar karşısında duran KTSYD, bundan sonra da durmaya devam edecek, ilgili Disiplin Kurulu’nun çalıştırılmasının yanında, gerektiği durumlarda yasal süreçleri de başlatacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.