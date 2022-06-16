KTFF futbol hakem kursu tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) futbol aday hakem kursu tamamlandı.
13-16 Haziran 2022 tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleşen kurs 18.00-20.00 saatleri arasında yapıldı.
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