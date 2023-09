KTFF'den UEFA'ya tepki mektubu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkan Hasan Sertoğlu imzasıyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) tepki mektubu gönderdi. Mektuba "Güneydekiler Çocuk. Peki ya Kuzeydekiler?” sorusuyla başlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkan Hasan Sertoğlu imzasıyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) tepki mektubu gönderdi. UEFA Başkanı Alexander Ceferin'e gönderilen mektup Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kıbrıs Futbol Federasyonu'nun (KOP) da bilgisine getirilerek iletildi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi;

"Güneydekiler Çocuk. Peki ya Kuzeydekiler?

Sayın Başkan,

KTFF olarak uzun bir süredir ambargolara karşı göstermiş olduğumuz tüm çabalarımıza rağmen gerek FİFA gerekse UEFA, Kıbrıslı Türkleri yok saymaktadır. Bu tavrınız futbol aşığı çocuklarımızın futbol oynama arzusuna ciddi bir engel teşkil etmesine ve sizlerin olumsuz tavırlarına rağmen daha da kenetlenerek artmaktadır.

Tüm girişim ve emeklerimize rağmen sizler, siyasi gerekçelere dayanarak çocuklarımızın uluslararası futbol organizasyonlarına katılmasını engellemektesiniz. Artık çocuklarımızın yok sayılmasını kabul etmemiz beklenemez.

Geçtiğimiz hafta Kıbrıs’ın güneyinde desteğiniz ile GRASSROOTS etkinliği düzenlendi ve dünyanın önde gelen eski futbolcuları ile sizler bu organizasyona destek verdiniz. Peki, yıllardır siyasi nedenlerle uyguladığınız ambargolar altındaki Kıbrıslı Türk çocuklar nerede? Adada yaşanan siyasi sorunlardan etkilenen Kıbrıslı Türk çocuklar ne olacak? Yanı başımıza kadar gelerek bizleri yok sayan sizler, çocuklarımızın maruz kaldıkları bu haksız ambargoya daha ne kadar göz yumacaksınız?

Bizim derdimiz siyaset değil. Derdimiz gençlerimiz ve çocuklarımızın sadece futbol oynaması. Bu talebimiz gerek FİFA gerekse UEFA tarafından bilinmektedir. Bunu Zürih’te FİFA da anlattık. Lefkoşa’da anlattık ve her platformda anlatmaya devam edeceğiz. Haksız yere uyguladığınız ambargonuza çocuklarımızın daha fazla alet edilmesini istemiyoruz.

Çocukların dünyadaki arkadaşlarıyla futbol oynaması için siyasetçilerin siyasi sorunları çözmesini beklemek genelde sporun, özelde futbolun ruhuna aykırı olduğunu sizler çok iyi bilmektesiniz. Sizlerin başında oluğunuz UEFA’nın misyonlarından biri futbolu dünyanın her yerinde oynatmak; politika etkisi altında kalmadan oynatmaktır. UEFA’nın görevi futbolun en çok oynanan oyun olduğunu garanti etmek mi, yoksa engellenmesini devam ettirmek mi?

Bu adada yaşayan Kıbrıslı Türk çocuklar da vardır.

Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda “Kıbrıs’taki her okula futbol topu” projesini açıkladınız. Size sormak istiyoruz: Hangi Kıbrıs? Hangi okul? Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan çocuklar tarafınızdan ödüllendirilirken, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Türk çocukları bu denli aşağılanmayı mı hak etmektedirler? Bu durumu yaratan biz değiliz, ama mağduru sizin tavırlarınızdan dolayı biz olmaya devam ediyoruz.

Anlaşılan bu güne kadar yaptığımız girişimlerden dolayı dikkatinizi çekmeyi başaramadık. Ancak bundan böyle her platformda sesimizi daha da yükselterek haklı davamızda ısrarcı olmaya devam edeceğiz. Bu nedenle, Kıbrıslı Türk çocukları daha fazla yok sayamayacağınızı ve saymamanız gerektiğini sizlere hatırlatırken bu tek taraflı davranışınızı kınar; en kısa zamanda bu yanlışı düzeltmenizi talep eder, Kıbrıslı Türk çocuklarında dünyada ki arkadaşlarıyla Futbol oynamasını sağlamanızı dileriz.



Saygılarımla,



Hasan Sertoğlu

Başkan"