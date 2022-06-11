KTFF altyapı ligleri ile ilgili toplantı düzenliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Eğitim Üst Kurulu, altyapı ligleri ile ilgili toplantı düzenliyor. 14 Haziran 2022 Salı günü KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek toplantıda altyapı liglerinde mücadele eden takımların temsilcileri ile katılmaları istendi. Toplantı saat 16.00'da başlayacak.
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