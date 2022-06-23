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Kozanköy’den dört transfer

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Kozanköy’den dört transfer
Niyazi ERGÜLEN
İktisatbankası BTM İkinci Lig ekiplerinden Yeşil Harnıp Kozanköy ara transferde kadrosunu güçlendirdi.
Ayşe Hızlıer başkanlığındaki Yeşil Harnıp Kozanköy yönetim kurulu, 4 transfer yaptı. Kulüpsüz olan forvet Esat Hulus, Yeşilyurt’tan Hakan Özkan ve Zümrütköy’den kaleci Behayi Yılmabaşar’dan sonra deneyimli orta saha futbolcusu Fırat Güngör(Grivas) de ikinci devrede sarı kırmızılı formayı giyecekler.
İlk devrede Kırıkkale forması giyen Fırat Güngör dün yöneticiler eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzayı attı.
 
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