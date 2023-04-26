Kozanköy, transfere hızlı başladı

Niyazi Ergülen
BTM 2. Lig batı bölgesi takımlarından Atoll Kozanköy Spor Kulübü yeni sezonun ilk transferlerini gerçekleştirdi.
Hedefini üst lig olarak belirleyen Atoll Kozanköy Spor Kulübü yönetimi Küçük Kaymaklı’dan Ahmet Aydoğdu’nun yanı sıra, geçmişte Yenicami, Çetinkaya gibi köklü kulüplerde forma giymiş Mahmut Polat ve Cihan Karaahmetli’yi renklerine bağladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.