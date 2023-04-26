Kozanköy, transfere hızlı başladı

Niyazi Ergülen

BTM 2. Lig batı bölgesi takımlarından Atoll Kozanköy Spor Kulübü yeni sezonun ilk transferlerini gerçekleştirdi.

Hedefini üst lig olarak belirleyen Atoll Kozanköy Spor Kulübü yönetimi Küçük Kaymaklı’dan Ahmet Aydoğdu’nun yanı sıra, geçmişte Yenicami, Çetinkaya gibi köklü kulüplerde forma giymiş Mahmut Polat ve Cihan Karaahmetli’yi renklerine bağladı.

