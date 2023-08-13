Kozanköy hayalini gerçekleştirdi

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan BTM 2. Lig 3. Final mücadelesinde Atoll Kozanköy rakibi Gaziköy’ü uzatma devrelerinde bulduğu golle 1 – 0 yenerek 2 sezondur hayalini kurduğu BTM 1. Lige yükseldi

BTM 2. Lig’in final karşılaşmalarından olan Atoll Kozak-nköy – Gaziköy arasındaki mücadelenin galibi Kozanköy oldu ve Kozanköy takımı yıllar sonra yeniden BTM 1. Ligde mücadele etme hakkı elde etti.Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan ve orta hakemliği İsmail Ercan’ın yaptığı karşılaşmanın ilk devresi ve ikinci devresinde gol sesi çıkmazken, Gaziköy’den Hasan Çaka gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Uzatma devresinin ilk 15 dakikası da golsüz tamamlanırken, ikinci uzatma devresinin başında Kozanköy atağında Gaziköy kaptanı Ahmet Miralay’ın ters vuruşunda top ağlarla buluştu ve Kozanköy 1 – 0 öne geçti. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kozanköy karşılaşmayı 1 – 0 kazanarak BTM 1. Lige yükselen 3. takım Kozanköy oldu.