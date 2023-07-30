Kozanköy evine avantajlı döndü

Konuk Atoll Kozanköy’ün ilk devre 2 gol bulduğu karşılaşmanın ikinci devresinde Serdarlı bir gol buldu ancak beraberlik golünü bulamadı ve maç Kozanköy’ün 2-1 üstünlüğünde tamamlandı

İktisatbank BTM 2. Lig yarı final ilk maçlarından olan Serdarlı – Atoll Kozanköy karşılaşmasının galibi konuk Kozanköy oldu.

Görneç Üç Şehitler Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Abdullah Genç’in yaptığı karşılaşmada konuk Kozanköy sahadan 2 – 1 galip ayrılarak avantajlı skorla evine döndü.

Kozanköy ilk devrede bulduğu gollerle 2 – 0 öne geçerken ilk devrede bu skorla tamamlandı.

İkinci devrede üstünlüğü ele alan Serdarlı takımı skoru 1 – 2 yapmasına karşın beraberlik golünü bulamayınca maç Serdarlı 1 – Atoll Kozanköy 2 şeklinde tamamlandı.

