Kozanköy evine avantajlı döndü

İktisatbank BTM 2. Lig yarı final ilk maçlarından olan Serdarlı – Atoll Kozanköy karşılaşmasının galibi konuk Kozanköy oldu.
Görneç Üç Şehitler Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Abdullah Genç’in yaptığı karşılaşmada konuk Kozanköy sahadan 2 – 1 galip ayrılarak avantajlı skorla evine döndü.
Kozanköy ilk devrede bulduğu gollerle 2 – 0 öne geçerken ilk devrede bu skorla tamamlandı.
İkinci devrede üstünlüğü ele alan Serdarlı takımı skoru 1 – 2 yapmasına karşın beraberlik golünü bulamayınca maç Serdarlı 1 – Atoll Kozanköy 2 şeklinde tamamlandı.
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