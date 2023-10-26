Kozanköy'den süper transfer

Hedefini bir üst lig olarak belirleyen BTM 1. Ligin yeni ekiplerinden Atoll Kozanköy, Süper Lig ekibi Alsancak Yeşilova'dan tecrübeli futbolcu Ömer Gül'ü kadrosuna kattı.

Yıldız futbolcu yeni sezonda BTM 1'in iddialı takımı Atoll Kozanköy'de forma giyecek. Son olarak Türk Ocağı'nda forma giyen ve lisansı Alsancak Yeşilova'da bulunan başarılı isim Ömer Gül, sarı siyahlılarla kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Ömer yeni takımı ile antrenmanlara başlarken sarı kırmızılı takım bu transfer ile gücüne güç kattı.

